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NVIDIA выпустила новый драйвер для видеокарт для лучшей поддержки Starfield и других игр

NVIDIA выпустила новый драйвер для видеокарт для лучшей поддержки Starfield и других игр
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Компания NVIDIA представила новую версию драйвера для видеокарт GeForce Game Ready 537.34, который уже доступен для загрузки на официальном сайте.

Как сообщают разработчики, это позволит повысить оптимизацию новых игр, в том числе Starfield (для неё добавили дополнительные настройки графики) и Cyberpunk 2077 с новым DLC и патчем 2.0.

Апдейт также положительно скажется на работе других сентябрьских релизов, среди которых Mortal Kombat 1, Witchfire и Lies of P.

Ранее разработчик dx12 обнаружил, что создатели Starfield неверно использовали некоторые функции инструмента, из-за чего драйвер не всегда верно понимал подсказки от игры — из-за этого появлялись очереди из команд, а в некоторых случаях Starfield просто вылетала.

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