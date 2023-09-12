NVIDIA выпустила новый драйвер для видеокарт для лучшей поддержки Starfield и других игр

Компания NVIDIA представила новую версию драйвера для видеокарт GeForce Game Ready 537.34, который уже доступен для загрузки на официальном сайте.

Как сообщают разработчики, это позволит повысить оптимизацию новых игр, в том числе Starfield (для неё добавили дополнительные настройки графики) и Cyberpunk 2077 с новым DLC и патчем 2.0.

Апдейт также положительно скажется на работе других сентябрьских релизов, среди которых Mortal Kombat 1, Witchfire и Lies of P.

Ранее разработчик dx12 обнаружил, что создатели Starfield неверно использовали некоторые функции инструмента, из-за чего драйвер не всегда верно понимал подсказки от игры — из-за этого появлялись очереди из команд, а в некоторых случаях Starfield просто вылетала.