Геймеры нашли причины плохой оптимизации Starfield

Разработчик под ником Vkd3d рассказал о важных ошибках в коде Starfield, которые отрицательно влияют на работоспособность игры.

Выяснилось, что Starfield неверно распределяет память, и это не соответствует размеру страницы процессора. Из-за этого игра может вылетать в случайное время, если от этого не защищают драйвера видеокарты.

Starfield также злоупотребляет функцией dx12, известной под названием ExecuteIndirect. Ей нужны некоторые подсказки от игры, чтобы драйвер видеокарты понимал, что ждать от игры — но из-за ложных подсказок от Starfield появляются очереди команд, и некоторые операции останавливаются, проверяются и запускаются сначала.

Ранее Тодд Говард, отвечая на критику по поводу оптимизации Starfield, посоветовал игрокам купить более современный ПК.