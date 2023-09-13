Вышел первый трейлер фильма «Бременские музыканты»

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Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила первый трейлер ремейка «Бременских музыкантов» с живыми актёрами. Лента станет переосмыслением оригинального советского мультфильма: так, авторы покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Премьера фильма намечена на 1 января 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале «Централ Партнершип». Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Против Трубадура и его друзей – коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут ещё Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но весёлые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! На что готовы Бременские музыканты ради подвига?

Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Юра Борисов («Калашников»), Константин Хабенский («Доктор Лиза»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»), Мария Аронова («Лёд 2»), Ирина Горбачёва («Аритмия») и Дмитрий Дюжев («Жмурки»).