В России профинансируют ремейк «Бременских музыкантов» и ещё 13 фильмов
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«Фонд кино» представил список российских фильмов, которые получат государственную финансовую поддержку в 2023 году. В список вошли 14 картин — 10 проектов от лидеров отечественной киноиндустрии и четыре от «иных компаний».
В списке есть экранизация «Бременских музыкантов», которую поставит Алексей Нужный («Толя-робот», «Огонь»), а на главные роли назначили российских звёзд — Юру Борисова, Тихона Жизневского, Константина Хабенского, Сергея Бурунова и Ирину Горбачёву. Фонд также поддержит третью часть киноцикла «Лёд» и картину «Воланд» по «Мастеру и Маргарите».
10 фильмов от лидеров отечественной киноиндустрии, которые поддержит «Фонд кино»
- «Бременские музыканты».
- «Волшебник Изумрудного города».
- «История Любви».
- «Лёд 3».
- «Мастер и Маргарита».
- «Огниво».
- «Первый богатырь».
- «Поехавшая».
- «Пророк».
- «Сто лет тому вперёд».
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4 фильма от «иных компаний», которые поддержит «Фонд Кино»
- «Альпийская баллада».
- «За ВДВ».
- «ЛЬЕНСО».
- «Ополченец».
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