В России профинансируют ремейк «Бременских музыкантов» и ещё 13 фильмов

«Фонд кино» представил список российских фильмов, которые получат государственную финансовую поддержку в 2023 году. В список вошли 14 картин — 10 проектов от лидеров отечественной киноиндустрии и четыре от «иных компаний».

В списке есть экранизация «Бременских музыкантов», которую поставит Алексей Нужный («Толя-робот», «Огонь»), а на главные роли назначили российских звёзд — Юру Борисова, Тихона Жизневского, Константина Хабенского, Сергея Бурунова и Ирину Горбачёву. Фонд также поддержит третью часть киноцикла «Лёд» и картину «Воланд» по «Мастеру и Маргарите».

10 фильмов от лидеров отечественной киноиндустрии, которые поддержит «Фонд кино»

«Бременские музыканты». «Волшебник Изумрудного города». «История Любви». «Лёд 3». «Мастер и Маргарита». «Огниво». «Первый богатырь». «Поехавшая». «Пророк». «Сто лет тому вперёд».

4 фильма от «иных компаний», которые поддержит «Фонд Кино»