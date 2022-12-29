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В России профинансируют ремейк «Бременских музыкантов» и ещё 13 фильмов

В России профинансируют ремейк «Бременских музыкантов» и ещё 13 фильмов
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«Фонд кино» представил список российских фильмов, которые получат государственную финансовую поддержку в 2023 году. В список вошли 14 картин — 10 проектов от лидеров отечественной киноиндустрии и четыре от «иных компаний».

В списке есть экранизация «Бременских музыкантов», которую поставит Алексей Нужный («Толя-робот», «Огонь»), а на главные роли назначили российских звёзд — Юру Борисова, Тихона Жизневского, Константина Хабенского, Сергея Бурунова и Ирину Горбачёву. Фонд также поддержит третью часть киноцикла «Лёд» и картину «Воланд» по «Мастеру и Маргарите».

10 фильмов от лидеров отечественной киноиндустрии, которые поддержит «Фонд кино»

  1. «Бременские музыканты».
  2. «Волшебник Изумрудного города».
  3. «История Любви».
  4. «Лёд 3».
  5. «Мастер и Маргарита».
  6. «Огниво».
  7. «Первый богатырь».
  8. «Поехавшая».
  9. «Пророк».
  10. «Сто лет тому вперёд».
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4 фильма от «иных компаний», которые поддержит «Фонд Кино»

  1. «Альпийская баллада».
  2. «За ВДВ».
  3. «ЛЬЕНСО».
  4. «Ополченец».
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