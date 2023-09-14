В Mortal Kombat 1 блокируют всех игроков из России

Только-только стартовал ранний доступ Mortal Kombat 1, который для игроков из России обернулся неприятностью — издатель игры не допускает жителей РФ на серверы, из-за чего недоступно множество функций.
При попытке подключиться, которая длится около минуты, возникает ошибка «Произошла ошибка при подключении к серверу Mortal Kombat 1». Подобная ошибка возникала во всех новых играх WB Games после ухода из России: MultiVersus, Gotham Knights и даже Hogwarts Legacy.
Ошибка в игре
Фото: Чемпионат
Как показала проверка «Чемпионата», без VPN подключиться к серверам действительно не получается, а с включённым VPN такой проблемы уже не возникает — подключение происходит быстро.
В Mortal Kombat 1 тесная привязка к серверу: кастомизация героев, целый режим «Вторжение» и многое другое.
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