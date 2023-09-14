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Valve отказалась от проведения профессионального сезона Dota Pro Circuit

Valve отказалась от проведения профессионального сезона Dota Pro Circuit
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Разработчики Dota 2 приняли решение отказаться от системы Dota Pro Circuit, начиная со следующего сезона.

В посвящённом этому блоге Valve отмечает, что ввела DPC, чтобы сделать более прозрачную систему отбора на чемпионат мира The International. Однако профессиональный сезон сделал игру менее захватывающей и интересной.

Единственная официальная лига удерживала сцену железной хваткой в течение всего года. Организаторы турниров были заняты не поиском новшеств, а выполнением наших правил. Все силы уходили не на конкуренцию за зрителей и игроков, не на создание интересных и изобретательных турниров, а на выполнение длинного списка жёстких требований Valve.

Valve отметила, что до введения ограничений на киберспортивной сцене Dota 2 было большое количество коммерческих турниров, что делало киберспорт разнообразнее и веселее.

Было что-то прекрасное в не обременённом правилами безумии, когда вечеринки в частных домах и призовые фонды в устрицах соседствовали с гигантами наподобие Dota Asia Championship и короткими закрытыми состязаниями. Сообщество Доты десятилетиями придумывало новаторские и занимательные турниры, и система DPC встала на его пути.

Каким образом будет происходить отбор на The International 2024, создатели Dota 2 пообещали объявить позднее.

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