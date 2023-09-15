Авторы EA Sports FC 24 вернут в игру скандального Мэйсона Гринвуда

Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 24 подтвердили изданию IGN, что вернут скандального спортсмена Мэйсона Гринвуда в игру. Гринвуд станет частью активного состава испанского клуба «Хетафе», но не будет представлен в режиме Ultimate Team на старте тайтла.

В январе 2022 года британская полиция арестовала Мэйсона Гринвуда по подозрению в нанесении телесных повреждений и изнасиловании его 18-летней девушки Харриет Робсон. Девушка подкрепила свои слова голосовыми сообщениями и видео.

В связи с этим Мэйсона Гринвуда удалили из FIFA, PES 2021 и eFootball. В феврале этого года Королевская прокурорская служба Великобритании прекратила судебное разбирательство в отношении спортсмена.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа. Ранее Мэйсона Гринвуда вернули в игру eFootball.