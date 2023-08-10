Konami вернула в игру eFootball Мэйсона Гринвуда
Поделиться
Konami вернула в спортивный симулятор eFootball Мэйсона Гринвуда — нападающего «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что его снова добавили в игру из-за контракта японской компании с английским клубом.
Фото: eFootball
В январе 2022 года британская полиция арестовала Мэйсона Гринвуда по подозрению в нанесении телесных повреждений и изнасиловании его 18-летней девушки Хэрриет Робсон. Девушка подкрепила свои слова голосовыми сообщениями и видео.
В связи с этим Мэйсона Гринвуда удалили из FIFA, PES 2021 и eFootball. В феврале этого года Королевская прокурорская служба Великобритании прекратила судебное разбирательство в отношении спортсмена.
eFootball 2023 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и мобильных устройствах.
Комментарии
- 10 августа 2023
-
16:24
-
15:55
-
15:35
-
15:09
-
14:30
-
13:57
-
13:21
-
12:53
-
12:22
-
11:51
-
11:22
-
10:50
-
10:22
-
09:51
-
09:22
-
08:51
-
08:23
- 9 августа 2023
-
20:55
-
20:22
-
19:54
-
19:19
-
18:59
-
18:44
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
17:43
-
17:12
-
16:54
-
16:36
-
16:16
-
15:51
-
15:21
-
15:02
-
15:00
Партнерский контент