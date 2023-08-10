Konami вернула в игру eFootball Мэйсона Гринвуда

Konami вернула в спортивный симулятор eFootball Мэйсона Гринвуда — нападающего «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что его снова добавили в игру из-за контракта японской компании с английским клубом.

Фото: eFootball

В январе 2022 года британская полиция арестовала Мэйсона Гринвуда по подозрению в нанесении телесных повреждений и изнасиловании его 18-летней девушки Хэрриет Робсон. Девушка подкрепила свои слова голосовыми сообщениями и видео.

В связи с этим Мэйсона Гринвуда удалили из FIFA, PES 2021 и eFootball. В феврале этого года Королевская прокурорская служба Великобритании прекратила судебное разбирательство в отношении спортсмена.

eFootball 2023 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и мобильных устройствах.