В России нашли лёгкий способ обойти бан страны в Mortal Kombat 1

В России после известий о блокировке серверов Mortal Kombat 1 искали лёгкие способы всё-таки сыграть в новинку: мы уже рассказывали про использование VPN, однако теперь энтузиасты нашли более изящный и простой способ — смену DNS. Об этом рассказали в сообществе «Мир PlayStation».

При подключении к интернету нужно лишь вручную ввести данные DNS, а именно:

Первичный сервер: 176.99.11.77

Вторичный сервер: 80.78.247.254.

Как найти настройки DNS на PS5

Настройки -> Сеть -> Настройки -> Установить соединение. Там при настройке выбрать «настроить DNS вручную».

Как найти настройки DNS на ПК

Параметры/Панель задач -> Сеть и Интернет -> Дополнительные сетевые параметры -> [выбрать активное подключение] -> Посмотреть дополнительные свойства -> Назначение DNS-серверы -> Изменить.

Как найти настройки DNS на Xbox Series

Настройки -> Сеть -> Сетевые настройки -> Расширенные настройки сети -> Настройки DNS.

Как найти настройки DNS на Nintendo Switch

Настройки системы -> Интернет-настройки -> [Выберите нужный WiFi] -> Изменить настройки -> Настройки DNS.