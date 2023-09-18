Второй сезон сериала «Локи» стартует на день раньше запланированного

Marvel опубликовала новый ролик, посвящённый второму сезону популярного сериала «Локи», про одноимённого бога из киновселенной. В небольшом тизере компания анонсировала новую дату выхода продолжения — 5 октября. Ранее шоу должно было стартовать на сутки позже, однако теперь зрителям придётся подождать чуть меньше времени.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Enterainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Судя по всему, это также повлияет на общее расписание выхода эпизодов. Если раньше шоу должно было выходить по пятницам, то теперь шесть эпизодов будут выходить каждый четверг.

Второй сезон шоу с Томом Хиддлстоном в главной роли продолжит альтернативную историю Локи после кражи тессеракта в фильме «Мстители: Финал». Богу обмана предстоит ответить за свои преступления перед могущественной организацией, существующей вне пространства и времени.