Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон сериала «Локи» стартует на день раньше запланированного

Второй сезон сериала «Локи» стартует на день раньше запланированного
Аудио-версия:
Комментарии

Marvel опубликовала новый ролик, посвящённый второму сезону популярного сериала «Локи», про одноимённого бога из киновселенной. В небольшом тизере компания анонсировала новую дату выхода продолжения — 5 октября. Ранее шоу должно было стартовать на сутки позже, однако теперь зрителям придётся подождать чуть меньше времени.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Enterainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Судя по всему, это также повлияет на общее расписание выхода эпизодов. Если раньше шоу должно было выходить по пятницам, то теперь шесть эпизодов будут выходить каждый четверг.

Второй сезон шоу с Томом Хиддлстоном в главной роли продолжит альтернативную историю Локи после кражи тессеракта в фильме «Мстители: Финал». Богу обмана предстоит ответить за свои преступления перед могущественной организацией, существующей вне пространства и времени.

Материалы по теме
Видео
Вышел тизер второго сезона «Локи» — релиз уже 6 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android