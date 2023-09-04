Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер второго сезона «Локи» — релиз уже 6 октября

Вышел тизер второго сезона «Локи» — релиз уже 6 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Marvel опубликовала новый ролик, посвящённый продолжению популярного сериала «Локи», про одноимённого бога из киновселенной.

Второй сезон шоу с Томом Хиддлстоном в главной роли продолжит альтернативную историю Локи после кражи тессеракта в фильме «Мстители: Финал». Богу обмана предстоит ответить за свои преступления перед могущественной организацией, существующей вне пространства и времени.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Помимо Тома Хиддлстона, к своим ролям в «Локи» вернутся София Ди Мартино, Оуэн Уилсон и некоторые другие актёры из первого сезона.

Второй сезон «Локи» выйдет 6 октября на стриминговой платформе Disney+, в него войдут шесть эпизодов. Это один из последних проектов Marvel перед массовыми переносами.

Материалы по теме
Marvel перенесла выход «Сорвиголовы», «Эха» и других сериалов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android