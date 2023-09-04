Вышел тизер второго сезона «Локи» — релиз уже 6 октября

Marvel опубликовала новый ролик, посвящённый продолжению популярного сериала «Локи», про одноимённого бога из киновселенной.
Второй сезон шоу с Томом Хиддлстоном в главной роли продолжит альтернативную историю Локи после кражи тессеракта в фильме «Мстители: Финал». Богу обмана предстоит ответить за свои преступления перед могущественной организацией, существующей вне пространства и времени.
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.
Помимо Тома Хиддлстона, к своим ролям в «Локи» вернутся София Ди Мартино, Оуэн Уилсон и некоторые другие актёры из первого сезона.
Второй сезон «Локи» выйдет 6 октября на стриминговой платформе Disney+, в него войдут шесть эпизодов. Это один из последних проектов Marvel перед массовыми переносами.
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