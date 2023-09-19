Far Cry 5, The Quarry, ремастеры Yakuza и ещё 11 игр уберут из PS Plus Extra в октябре

Sony опубликовала список из 16 игр, которые скоро покинут подписку PS Plus Extra, Deluxe и Premium. Уже 17 октября в них больше нельзя будет сыграть подписчикам сервиса.

Так, в середине октября пропадут ремастеры Yakuza 3, Yakuza 4 и Yakuza 5, Far Cry 4 и Far Cry 5, а также платформеры Limbo и Inside от студии Playdead

Какие игры уберут из PS Plus Extra 17 октября

Astebreed

Clouds & Sheep 2

Far Cry 4

Far Cry 5

GAL*GUNVOLT BURST

Goosebumps: The Game

Inside

Limbo

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

The Crew

The Medium

The Quarry

TorqueL

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered.

Игры, которые покинут PS Plus Extra 17 октября Фото: Sony

Ранее в подписку PS Plus Extra добавили 16 новых игр, среди которых NieR Replicant, Civilization 6 и ещё 14 бесплатных проектов.