Far Cry 5, The Quarry, ремастеры Yakuza и ещё 11 игр уберут из PS Plus Extra в октябре
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Sony опубликовала список из 16 игр, которые скоро покинут подписку PS Plus Extra, Deluxe и Premium. Уже 17 октября в них больше нельзя будет сыграть подписчикам сервиса.
Так, в середине октября пропадут ремастеры Yakuza 3, Yakuza 4 и Yakuza 5, Far Cry 4 и Far Cry 5, а также платформеры Limbo и Inside от студии Playdead
Какие игры уберут из PS Plus Extra 17 октября
- Astebreed
- Clouds & Sheep 2
- Far Cry 4
- Far Cry 5
- GAL*GUNVOLT BURST
- Goosebumps: The Game
- Inside
- Limbo
- NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
- The Crew
- The Medium
- The Quarry
- TorqueL
- Yakuza 3 Remastered
- Yakuza 4 Remastered
- Yakuza 5 Remastered.
Игры, которые покинут PS Plus Extra 17 октября
Фото: Sony
Ранее в подписку PS Plus Extra добавили 16 новых игр, среди которых NieR Replicant, Civilization 6 и ещё 14 бесплатных проектов.
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