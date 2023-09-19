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Far Cry 5, The Quarry, ремастеры Yakuza и ещё 11 игр уберут из PS Plus Extra в октябре

Far Cry 5, The Quarry, ремастеры Yakuza и ещё 11 игр уберут из PS Plus Extra в октябре
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Sony опубликовала список из 16 игр, которые скоро покинут подписку PS Plus Extra, Deluxe и Premium. Уже 17 октября в них больше нельзя будет сыграть подписчикам сервиса.

Так, в середине октября пропадут ремастеры Yakuza 3, Yakuza 4 и Yakuza 5, Far Cry 4 и Far Cry 5, а также платформеры Limbo и Inside от студии Playdead

Какие игры уберут из PS Plus Extra 17 октября

  • Astebreed
  • Clouds & Sheep 2
  • Far Cry 4
  • Far Cry 5
  • GAL*GUNVOLT BURST
  • Goosebumps: The Game
  • Inside
  • Limbo
  • NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
  • The Crew
  • The Medium
  • The Quarry
  • TorqueL
  • Yakuza 3 Remastered
  • Yakuza 4 Remastered
  • Yakuza 5 Remastered.
Игры, которые покинут PS Plus Extra 17 октября

Игры, которые покинут PS Plus Extra 17 октября

Фото: Sony

Ранее в подписку PS Plus Extra добавили 16 новых игр, среди которых NieR Replicant, Civilization 6 и ещё 14 бесплатных проектов.

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