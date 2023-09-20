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Эксперт рассказал, почему важно бороться с виртуальными мобильными номерами

Эксперт рассказал, почему важно бороться с виртуальными мобильными номерами
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По словам обозревателя «Известий» по технологиям Ивана Черноусова, анонимные виртуальные мобильные номера действительно представляют собой угрозу, поэтому с ними нужно бороться.

Эксперт подчеркнул, что подобные номера используются для мошеннических схем, чтобы обманывать пользователей.

Чаще всего такие номера используются для различного рода мошенничеств. Кроме того, они могут использоваться для ведения анонимных телеграм-каналов, распространяющих дискредитирующую или пропагандистскую информацию.

Ещё Черноусов обратил внимание на то, что такие номера могут использоваться для осуществления сделок в даркнете. Например, пользователи даркнет-форумов при сделках пользуются именно виртуальными номерами, чтобы их не вычислили.

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