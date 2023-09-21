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EA сняла с продажи все части серии FIFA

EA сняла с продажи все части серии FIFA
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Вечером 21 сентября Electronic Arts сняла с продажи абсолютно все части серии FIFA в цифровых магазинах Steam, PS Store и Xbox Store. При этом FIFA 23 всё ещё доступна по подписке EA Play — вместе с возможностью донатить в режиме Ultimate Team.

Сообщение о недоступности игры в Steam

Сообщение о недоступности игры в Steam

Фото: Steam

Сообщение о недоступности игры в PS Store

Сообщение о недоступности игры в PS Store

Фото: PS Store

Судя по всему, снятие игр с продаж связано с окончанием лицензии на бренд. Electronic Arts не стала продлевать соглашение с ФИФА и решила развивать свою собственную франшизу — EA Sports FC. Новая версия спортивного симулятора совсем скоро станет доступна владельцам Ultimate-издание игры.

Официальный выход симулятора состоится 29 сентября на всех актуальных платформах, включая Nintendo Switch. Утром 22 сентября приступить к игре смогут обладатели максимального издания проекта.

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