Анонсирована Tales of the Shire — новая игра по «Властелину колец»

Weta Workshop и издатель Private Division анонсировали Tales of the Shire — новую игру по «Властелину колец». Пока что представили лишь короткий тизер, из которого мало что понятно.
В ролике девушка рисует хоббита, а затем начинают перелистываться страницы. На них можно увидеть знакомые элементы из Шира: трактир «Зелёный дракон», деревню Байуотер и другое. Затем появляется название тайтла.
Видео доступно на YouTube-канале Private Division. Права на видео принадлежат Private Division.
Судя по описанию, геймерам предстоит играть за некоего хоббита. Также сообщается, что игроков ждёт «уютная жизнь хоббита». В какую эпоху развернётся действие тайтла, неизвестно.
Релиз намечен на 2024 год для ПК и всех актуальных консолей. Детали проекта появятся позже.
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