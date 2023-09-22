Анонсирована Tales of the Shire — новая игра по «Властелину колец»

Weta Workshop и издатель Private Division анонсировали Tales of the Shire — новую игру по «Властелину колец». Пока что представили лишь короткий тизер, из которого мало что понятно.

В ролике девушка рисует хоббита, а затем начинают перелистываться страницы. На них можно увидеть знакомые элементы из Шира: трактир «Зелёный дракон», деревню Байуотер и другое. Затем появляется название тайтла.

Видео доступно на YouTube-канале Private Division. Права на видео принадлежат Private Division.

Судя по описанию, геймерам предстоит играть за некоего хоббита. Также сообщается, что игроков ждёт «уютная жизнь хоббита». В какую эпоху развернётся действие тайтла, неизвестно.

Релиз намечен на 2024 год для ПК и всех актуальных консолей. Детали проекта появятся позже.