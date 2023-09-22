Вышел тизер второго дополнения для Atomic Heart

В рамках проведения мероприятия Tokyo Game Show 2023 разработчики Atomic Heart из студии MundFish представили тизер второго дополнения. Все действия аддона развернутся в Лимбо.
Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.
В ролике показали майора Нечаева и стаю агрессивных гусей, знакомых игрокам по первому DLC. Никакие подробности разработчики пока не раскрывают — даже сроки релиза.
Напомним, «Инстинкт Истребления» вышел в начале августа и рассказывает о судьбе ремонтного шкафа, Элеаноры. В рамках DLC игроки смогут исследовать корпус «Менделеев» и опробовать два новых вида оружия, а также способность перчатки, которая позволяет управлять временем.
Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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