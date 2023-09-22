«Время на исходе» — вышел новый тизер второго сезона сериала «Локи»

Marvel выпустила новый тизер второго сезона «Локи», в котором показала множество эпичных моментов в небольшой нарезке. Авторы также подтвердили новую дату выхода — 5 октября с выходом новых эпизодов каждую неделю.
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.
Из короткого видео стало известно, что Локи должен совершить нечто важное, однако его время на исходе. С учётом того, что в продолжении будет всего шесть серий, каждый эпизод наверняка будет насыщен самыми разнообразными событиями.
Второй сезон шоу с Томом Хиддлстоном в главной роли продолжит альтернативную историю Локи после кражи тессеракта в фильме «Мстители: Финал». Богу обмана предстоит ответить за свои преступления перед могущественной организацией, существующей вне пространства и времени.
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