«Время на исходе» — вышел новый тизер второго сезона сериала «Локи»

Marvel выпустила новый тизер второго сезона «Локи», в котором показала множество эпичных моментов в небольшой нарезке. Авторы также подтвердили новую дату выхода — 5 октября с выходом новых эпизодов каждую неделю.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Из короткого видео стало известно, что Локи должен совершить нечто важное, однако его время на исходе. С учётом того, что в продолжении будет всего шесть серий, каждый эпизод наверняка будет насыщен самыми разнообразными событиями.

Второй сезон шоу с Томом Хиддлстоном в главной роли продолжит альтернативную историю Локи после кражи тессеракта в фильме «Мстители: Финал». Богу обмана предстоит ответить за свои преступления перед могущественной организацией, существующей вне пространства и времени.