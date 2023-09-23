Режиссёр «Дэдпула 3» опубликовал фото с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом

Режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви опубликовал в одной из своих соцсетей фото с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом. На изображении актёры наслаждаются приёмом пищи в доме постановщика.

Фото: Соцсеть Шона Леви

Три амиго ждут, чтобы снова начать съёмки.

Полторы недели назад Леви рассказал, что съёмочная команда успела снять ровно половину от запланированного материала, пока не стартовала забастовка актёров Голливуда. Впереди у создателей было ещё около 35 дней съёмок из общих 70.

Также ранее постановщик признался, что специально не хочет добавлять в картину слишком много компьютерной графики. Премьера «Дэдпула 3» всё ещё намечена на 3 мая 2024 года, однако ленту наверняка перенесут на более поздний срок из-за продолжающихся протестов.