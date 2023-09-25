Стример Эвелон потратил 1,1 млн рублей на кейсы в CS:GO — и получил только нож за 30 тысяч
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Популярный стример Вадим Evelone Казаков (более 2,3 млн фолловеров на Twitch) провёл стрим, на котором открывал кейсы для Counter-Strike: Global Offensive.
Всего Эвелон открыл чуть менее двух тысяч кейсов, потратив на них около $ 12 тыс. (примерно 1,1 млн рублей), но долгое время не мог получить ни одного ножа.
Лишь спустя 1790 попыток Казаков достал «Нож с лезвием-крюком | Легенды» (Gut Knife | Lore) — один из самых дешёвых ножей в игре, стоимость которого оценивается в 30 тыс. рублей.
Ранее стример Виталий Arthas Цаль получил донат в размере 1 млн рублей за то, что сыграл один матч в Dota 2 с бутылкой пива (обычно он не употребляет алкоголь). Трансляция собрала десятки тысяч зрителей в прямом эфире на YouTube.
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