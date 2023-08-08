Стримеру Папичу задонатили ещё 2 млн рублей за игру в Dota 2 с бутылкой пива

Недавно мы писали про рекордный донат на канале стримера Виталия EvilArthas Цаля — зритель заплатил ему 1 млн рублей, чтобы тот на один матч вернулся в Dota 2, в которую не играл уже несколько лет.

На сегодняшней трансляции история повторилась. В этот раз Папичу задонатили уже 2 млн рублей, при этом автор сообщения попросил перед игрой выпить бутылку пива — по словам стримера, он не употребляет алкоголь.

С чего всё началось Стримеру Папичу задонатили 1 млн рублей за одну игру в Dota 2

Фото: YouTube-канал Arthas

Трансляция собрала около 40 тыс. зрителей. EvilArthas с трудом открыл бутылку, пытаясь сделать это кухонным ножом, а позже пролил его на себя и пожаловался на вкус — игру же стример выиграл, закончив её со счётом 6/7/11.

В январе 2020 года Цаль обещал больше ни за какие деньги не заходить в Dota 2, заявив, что человек и «дотер» — «несовместимые понятия».