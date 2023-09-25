Российский стример Бустер открыл киберспортивный клуб с составом по CS:GO

Популярный стример Вячеслав Buster Леонтьев (более 3,7 млн фолловеров на Twitch) рассказал, что исполнил свою давнюю мечту и открывает киберспортивный клуб GUN5.

Бустер уже подписал команду по CS:GO — в состав вошли игроки стака benched, который пока выступает на небольших онлайн-турнирах. Самым опытным в ростере является Владислав FinigaN Усов, успевший поиграть за ESPADA, AVANGAR и K23.

Состав GUN5 по CS:GO:

Владислав FinigaN Усов;

Антон supra Чернобай;

Владислав xiELO Лысов;

Владимир ResoLuxe Кихайогло;

Даниил lov1kus Никитин.

Сам Бустер рассказал, что не считает киберспортивный клуб неудачным вложением средств — ещё до анонса он смог заработать на команде 2 млн рублей, выпустив на своём YouTube-канале ролик с участием GUN5.