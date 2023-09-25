Российский стример Бустер открыл киберспортивный клуб с составом по CS:GO
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Популярный стример Вячеслав Buster Леонтьев (более 3,7 млн фолловеров на Twitch) рассказал, что исполнил свою давнюю мечту и открывает киберспортивный клуб GUN5.
Бустер уже подписал команду по CS:GO — в состав вошли игроки стака benched, который пока выступает на небольших онлайн-турнирах. Самым опытным в ростере является Владислав FinigaN Усов, успевший поиграть за ESPADA, AVANGAR и K23.
Состав GUN5 по CS:GO:
- Владислав FinigaN Усов;
- Антон supra Чернобай;
- Владислав xiELO Лысов;
- Владимир ResoLuxe Кихайогло;
- Даниил lov1kus Никитин.
Сам Бустер рассказал, что не считает киберспортивный клуб неудачным вложением средств — ещё до анонса он смог заработать на команде 2 млн рублей, выпустив на своём YouTube-канале ролик с участием GUN5.
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