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Бесплатные игры PS Plus Essential на октябрь 2023 года: The Callisto Protocol и другие

В октябре в PS Plus бесплатно раздадут The Callisto Protocol — утечка
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Портал Dealabs в очередной раз раскрыл бесплатные игры на базовый PS Plus в октябре. В этот раз подписчикам вновь раздадут три проекта, среди которых хоррор The Callisto Protocol и симулятор фермера Farming Simulator 22. Третья игра станет известна вечером 27 сентября.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus в октябре 2023 года

  • The Callisto Protocol — космической хоррор от Глена Скофилда, автора культовой Dead Space. События экшена разворачиваются в 2320 году и рассказывают о пилоте космического корабля Джейкобе Ли, который оказывается в тюрьме «Чёрная жесть», населённый чудовищными некроморфами.

Видео доступно на YouTube-канале Striking Distance Studios. Права на видео принадлежат Krafton.

  • Farming Simulator 22 — симулятор фермера, в котором игрокам предстоит заниматься выращиванием полевых культур и животноводством в американских и европейских локациях, постепенно развивая своё хозяйство. 

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Giants Software.

  • Неизвестная игра. Sony представит её 27 сентября.

Все три проекта станут доступны подписчикам PS Plus Essential уже 3 октября.

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