В октябре в PS Plus бесплатно раздадут The Callisto Protocol — утечка
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Портал Dealabs в очередной раз раскрыл бесплатные игры на базовый PS Plus в октябре. В этот раз подписчикам вновь раздадут три проекта, среди которых хоррор The Callisto Protocol и симулятор фермера Farming Simulator 22. Третья игра станет известна вечером 27 сентября.
Какие игры раздадут в базовом PS Plus в октябре 2023 года
- The Callisto Protocol — космической хоррор от Глена Скофилда, автора культовой Dead Space. События экшена разворачиваются в 2320 году и рассказывают о пилоте космического корабля Джейкобе Ли, который оказывается в тюрьме «Чёрная жесть», населённый чудовищными некроморфами.
Видео доступно на YouTube-канале Striking Distance Studios. Права на видео принадлежат Krafton.
- Farming Simulator 22 — симулятор фермера, в котором игрокам предстоит заниматься выращиванием полевых культур и животноводством в американских и европейских локациях, постепенно развивая своё хозяйство.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Giants Software.
- Неизвестная игра. Sony представит её 27 сентября.
Все три проекта станут доступны подписчикам PS Plus Essential уже 3 октября.
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