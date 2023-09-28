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Съёмки второго сезона «Дома дракона» завершились — премьера летом 2024 года

Съёмки второго сезона «Дома дракона» завершились — премьера летом 2024 года
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По информации издания Variety, съёмочный процесс второго сезона «Дома дракона» завершён. Все восемь эпизодов полноценно отсняли.

Деталей второго сезона сериала нет, но, вероятно, он продолжит события первого и будет рассказывать о дальнейшей судьбе героев.

«Дом дракона» — популярный сериал, приквел «Игры престолов». В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

В главных ролях снялись Мэтт Смит, Рис Иванс, Оливия Кук, Эмма Д'Арси и другие. Шоу оценил даже Джордж Мартин, автор фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Огня»

Премьера нового сезона шоу ожидается летом 2024 года. Это в том случае, если планы HBO не изменятся.

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