Съёмки второго сезона «Дома дракона» завершились — премьера летом 2024 года

По информации издания Variety, съёмочный процесс второго сезона «Дома дракона» завершён. Все восемь эпизодов полноценно отсняли.

Деталей второго сезона сериала нет, но, вероятно, он продолжит события первого и будет рассказывать о дальнейшей судьбе героев.

«Дом дракона» — популярный сериал, приквел «Игры престолов». В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

В главных ролях снялись Мэтт Смит, Рис Иванс, Оливия Кук, Эмма Д'Арси и другие. Шоу оценил даже Джордж Мартин, автор фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Огня»

Премьера нового сезона шоу ожидается летом 2024 года. Это в том случае, если планы HBO не изменятся.