А ещё тут графика лучше, чем в блокбастерах Marvel.

«Кибердеревня» — это почти русский «Офис», но с сюжетом про битву за место на Марсе

«Кибердеревня» доказывает, что временами мечты сбываются. В 2020-м обычный выпускник ВГИКа собрал актёров, нарисовал графику и выложил на YouTube ролик о российской деревне с коровами, обшарпанными домиками и ужасными дорогами. Вот только доярками там были роботы, овец пасли дроны, а сама деревня расположилась на Марсе.

Всё это было фантастически забавно и с графикой лучше, чем в последних фильмах Marvel. Поэтому ролик моментально стал вирусным и получил множество продолжений. Теперь же про технологичную деревню сняли полноценный сериал. Он не хватает звёзд с небес, но сгодится в качестве приятного развлечения на вечер.

«Кибердеревня»: где смотреть?

«Кибердеревню» показывают на «Кинопоиске». Первые два эпизода выпустили 23 сентября, следующие серии будут выходить по субботам. Финал сезона намечен на 18 ноября.

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Видео доступно на YouTube-канале birchpunk. Права на видео принадлежат birchpunk.

От контраста между хай-теком и обыденностью смеёшься в голос

На YouTube эпизоды «Кибердеревни» длились не дольше 10 минут, но в шоу хронометраж растянули — первая же серия идёт полчаса. Время уходит на знакомство со множеством персонажей и глобальным сюжетом о борьбе с корпорацией зла. Впрочем, сердцем проекта всё ещё остаётся комедия положений, завязанная на контрасте между обыденным и футуристичным.

Представьте поле, в центре которого стоит необыкновенный лифт: он пронзает атмосферу и поднимает людей к космическому поезду. Герои заходят в подъёмник и стремятся ввысь, а режиссёр подчёркивает эпичность эффектной съёмкой и пафосной музыкой. А затем лифт показывают изнутри — там обшарпанные стены, неприличные рисунки и вдавленные кнопки. В общем, всё как в старенькой многоэтажке за пределами МКАДа.

Затем герои добираются до перрона и видят привычные скамейки, наглую билетёршу и вагоны стандартного поезда — вы колесили по стране точно в таких же. Всё это выглядит максимально комично. При этом роботы, космос и вычурные планеты роскошно выглядят. Если сравнить «Кибердеревню» и последние фильмы Marvel вроде «Человека-муравья 3», победа будет за российским сериалом.

Лифт, как в вашем доме, но идёт он в космос Фото: birchpunk

Ещё есть шутки, от которых смешно и страшно одновременно. Чего стоят подписки, которые в мире «Кибердеревни» проникли во все сферы жизни. По модели бесконечных ежемесячных платежей распространяются даже дети, обои и холодильники.

Сегодня последний день подписки — с утра холодильник уже не откроешь.

Когда сериал фокусируется на специфике мира и ванлайнах (коротких шутках), режиссёра и всю команду хочется хвалить. Проблема в том, что «Кибердеревню» не стали делать камерным сериалом на манер «Офиса». Создатели замахнулись на эпическую историю, но пока явно получилось далеко не всё.

Обычная деревенская семья Фото: birchpunk

Корпорация зла против деревенского мужика

Сюжет рассказывает о корпорации «Ижевск Дайнэмикс», которая сделала роботов доступными и сказочно разбогатела. Увы, из-за ленивого и зазнавшегося директора дела идут плохо — недалёк день, когда его уволят. Чтобы удержаться, нужно построить завод на Марсе, но там уже стоит деревня. К слову, делами там заправляет основатель корпорации, несправедливо снятый с должности.

В итоге камерная комедия быстро перетекает в глобальный замес с корпоративными играми, противостоянием обычного человека с могущественным противником и аркой злого директора, который попал в беду и постепенно меняет взгляды на жизнь. Всё это тянет на оценку «ну сойдёт» и контрастирует с восторгом от сеттинга.

Смотреть «Кибердеревню» всё равно приятно. Сериал не претендует на статус шедевра и сгодится в качестве лёгкого вечернего развлечения. Это отличный вариант посмеяться и отправиться спать с хорошим настроением.

Корпорация застраивает Марс Фото: birchpunk

«Кибердеревня»: стоит ли смотреть?

Сериал определённо заслуживает внимания. Оцените его как минимум ради удивительного сеттинга и множества удачных шуток.

Понравилось;

роскошный мир, где технологии смешались с бытовухой;

много удачных шуток;

классная графика.

Не понравилось;