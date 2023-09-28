Звёзды «Гарри Поттера» почтили память Майкла Гэмбона — Дамблдора из фильмов

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28 сентября стало известно о смерти британского актёра Майкла Гэмбона. Он запомнился большинству зрителей в первую очередь по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.

Столь трагичную новость уже прокомментировали некоторые актёры из саги, включая Дэниэла Рэдклиффа, исполнителя роли Мальчика со шрамом. Актёр выразил свои соболезнования семье Гэмбона, с теплотой вспомнив о работе с ним над «Принцем-полукровкой».

В «Принце-полукровке» мы проводили много времени вместе на площадке, и он умудрился сделать часы, проведённые перед зелёным экраном, более запоминающимися и радостными, чем они должны были быть. Мне так грустно слышать, что его больше нет, но я очень благодарен за то, что оказался одним из счастливчиков, которым довелось работать с ним.

Свои соболезнования также высказал и Руперт Гринт — Рон Уизли из саги о «Гарри Поттере».

Очень грустно было услышать трагичную новость о Майкле. Он привносил столько тепла и озорства в каждый съёмочный день. Он очаровал меня в детстве и стал для меня личным примером для подражания в смысле веселья и эксцентричности. Передаю его семье мои соболезнования.

Кроме того, о смерти актёра высказался Джейсон Айзекс (Люциус Малфой), Джеймс Фелпс (Фред Уизли) и официальный аккаунт «Гарри Поттера» в соцсетях.

Мы невероятно опечалены новостью о кончине сэра Майкла Гэмбона. Он принёс безмерную радость поклонникам «Гарри Поттера» со всего мира своим юмором, добротой и грацией. Мы навсегда сохраним память о нём в наших сердцах.

Майклу Гэмбону было 82 года.