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Том Хэнкс может вернуться для озвучки Вуди в «Истории игрушек 5»

Том Хэнкс может вернуться для озвучки Вуди в «Истории игрушек 5»
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Актёр Том Хэнкс, похоже, вернётся для озвучки ковбоя Вуди в «Истории игрушек 5». Об этом рассказал его брат, Джим Хэнкс, который вместо Тома озвучивал героя в последних проектах франшизы.

Официально о возвращении Хэнкса к роли Вуди ещё не объявляли, но это наверняка случится.

Напомним, в прошлом году вышел спин-офф «Истории игрушек» под названием «Базз Лайтер». В нём космического рейнджера озвучил Крис Эванс. В пятой части франшизы к озвучке Лайтера вновь вернётся Тим Аллен, подаривший голос персонажу во всех сериях.

Точная дата выхода «Истории игрушек 5» пока неизвестна. Многие фанаты не понимают надобности в пятой части. По мнению аудитории, история хорошо закончилась в четвёртой части, а пятая будет лишней.

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