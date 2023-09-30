GTA 5 запустили на игровом смартфоне

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Блогер Mark Korolev решил запустить GTA 5 на игровом смартфоне Nubia Red Magic 7S Pro — результатами эксперимента он поделился на своём ютуб-канале. Устройство снабжено процессором Snapdragon 8 Gen 2. Цены на гаджет России начинаются от 53 тыс. рублей.

Для запуска тайтла энтузиасту понадобился эмулятор Termux-Box. В среднем GTA 5 выдавала во время геймплея 8-15 FPS.

Видео доступно на YouTube-канале Mark Korolev. Права на видео принадлежат Mark Korolev/Rockstar Games.

Результат вполне неплохой, учитывая, что блогер играл во время пасмурной погоды с кучей визуальных эффектов и разъезжал по самым оживлённым улицам Лос-Сантоса. Вероятно, при более благоприятных условиях смартфон смог бы выдать ещё больше FPS.

29 сентября Rockstar Games опубликовала в своём «твиттере» анонс события «Фестиваль Луны» для GTA Online. Геймеры усмотрели в посте намёк на скорый анонс GTA 6.