Видеокарта GeForce RTX 3060 стала самой популярной среди пользователей Steam

Компания Valve опубликовала обновлённую статистику самых популярных видеокарт среди пользователей онлайн-магазина видеоигр Steam.

В сентябре на первое место выбралась NVIDIA GeForce RTX 3060, прибавив почти полтора процента — сейчас её используют сразу 6,27% игроков. Компьютеров на GTX 1650 стало на 0,33% меньше, и теперь карта лишь немного опережает RTX 2060, GTX 1060 и RTX 3060 Ti — у них чуть более 4%.

Фото: Steam

Ранее GeForce RTX 3060 уже была в лидерах из-за старой модели подсчёта — её результат складывали с версией для ноутбука NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU, которая сейчас находится на шестом месте. Всего у двух моделей более 10%, то есть ими пользуется примерно каждый десятый пользователь Steam.