Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Видеокарта GeForce RTX 3060 стала самой популярной среди пользователей Steam

Видеокарта GeForce RTX 3060 стала самой популярной среди пользователей Steam
Комментарии

Компания Valve опубликовала обновлённую статистику самых популярных видеокарт среди пользователей онлайн-магазина видеоигр Steam.

В сентябре на первое место выбралась NVIDIA GeForce RTX 3060, прибавив почти полтора процента — сейчас её используют сразу 6,27% игроков. Компьютеров на GTX 1650 стало на 0,33% меньше, и теперь карта лишь немного опережает RTX 2060, GTX 1060 и RTX 3060 Ti — у них чуть более 4%.

Фото: Steam

Ранее GeForce RTX 3060 уже была в лидерах из-за старой модели подсчёта — её результат складывали с версией для ноутбука NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU, которая сейчас находится на шестом месте. Всего у двух моделей более 10%, то есть ими пользуется примерно каждый десятый пользователь Steam.

Материалы по теме
RTX 3060 стала самой популярной видеокартой среди пользователей Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android