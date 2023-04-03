RTX 3060 стала самой популярной видеокартой среди пользователей Steam

Valve опубликовала статистику пользователей Steam по комплектующим ПК за март 2023 года. Оказалось, что геймеры потихоньку обновляют свои компьютеры: самой популярной видеокартой за прошлый месяц стала NVIDIA GeForce RTX 3060 — ей пользуются около 10% опрошенных.
При этом игроки всё ещё предпочитают шестиядерные процессоры Intel (45%), 16 ГБ оперативной памяти (56%) и монитор с разрешением 1920х1080 (64%). Интересно, что другое серьёзное изменение произошло в стане операционных систем: доля Windows 11 упала сразу на 9% по сравнению с прошлым месяцем, а Windows 10 закрепилась в статусе самой популярной ОС (73%).
Самым популярным шлемом виртуальной реальности остаётся Oculus Quest 2 (44%), самым популярным языком остаётся китайский (51%). С полной статистикой можно ознакомиться на специальной странице.
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