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RTX 3060 стала самой популярной видеокартой среди пользователей Steam

RTX 3060 стала самой популярной видеокартой среди пользователей Steam
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Valve опубликовала статистику пользователей Steam по комплектующим ПК за март 2023 года. Оказалось, что геймеры потихоньку обновляют свои компьютеры: самой популярной видеокартой за прошлый месяц стала NVIDIA GeForce RTX 3060 — ей пользуются около 10% опрошенных.

При этом игроки всё ещё предпочитают шестиядерные процессоры Intel (45%), 16 ГБ оперативной памяти (56%) и монитор с разрешением 1920х1080 (64%). Интересно, что другое серьёзное изменение произошло в стане операционных систем: доля Windows 11 упала сразу на 9% по сравнению с прошлым месяцем, а Windows 10 закрепилась в статусе самой популярной ОС (73%).

Самым популярным шлемом виртуальной реальности остаётся Oculus Quest 2 (44%), самым популярным языком остаётся китайский (51%). С полной статистикой можно ознакомиться на специальной странице.

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