Джейсон Стэйтем — в дебютном трейлере боевика «Пчеловод»

Компания Metro-Goldwyn-Mayer представила дебютный трейлер боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. В ролике показали динамичные перестрелки, рукопашные схватки, эпичные взрывы и других героев фильма.

Видео доступно на YouTube-канале MGM. Права на видео принадлежат MGM.

Протагонистом ленты выступит одержимый местью одиночка и бывший оперативник из влиятельной и засекреченной организации под кодовым названием «Пчеловоды». Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

Также в актёрский состав вошли Джереми Айронс, Джош Хатчерсон, Эмми Рэвер-Лэмпман и Бобби Надери. Режиссёром ленты выступает Дэвид Эйер («Отряд самоубийц», «Ярость» и «Форсаж»).

Мировая премьера «Пчеловода» состоится 12 января 2024 года.