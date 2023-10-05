NVIDIA выпустит «урезанную» видеокарту RTX 3050 с 6 ГБ памяти — СМИ

Несмотря на запуск линейки RTX 4000, компания NVIDIA планирует выпустить упрощённую версию видеокарты GeForce RTX 3050. Об этом сообщают источники авторитетного издания Wccftech, отмечая, что продажи стартуют уже в начале 2024 года

Как отмечают инсайдеры, урезанная версия RTX 3050 получит 6 ГБ видеопамяти с частотой 1470 МГц и 96-битной шиной. Для сравнения: обычная RTX 3050 оснащена 8 ГБ видеопамяти с частотой 1552 МГц и 128-битной шиной. Ещё одно важное изменений будущего чипа — низкое энергопотребление в 70 Вт вместо 115 Вт у оригинального видеоускорителя.

Стоимость грядущей RTX 3050 пока неизвестна. Источники предполагают, что цена урезанной видеокарты составит примерно $ 150 (около 15 тыс. рублей), а выпускает её NVIDIA в том числе ради конкуренции с Intel Arc A580 — её продажи стартуют совсем скоро.