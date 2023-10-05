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В Cyberpunk 2077 исправили украинскую локализацию и улучшили оптимизацию

В Cyberpunk 2077 исправили украинскую локализацию и улучшили оптимизацию
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5 октября студия CD Projekt RED выпустила патч 2.01 для Cyberpunk 2077. Обновление призвано исправить ошибки после выхода крупного патча 2.0 и дополнения Phantom Liberty, поступившего в продажу 26 сентября. Апдейт уже могут скачать все обладатели игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

В первую очередь разработчики сфокусировались на точечных ошибках в различных задания «Призрачной свободы», общей производительности в районе Догтаун и других изменениях. Кроме того, разработчики исправили некоторые реплики в украинской локализации, за которые им ранее пришлось извиниться перед российскими геймерами.

С полным списком изменений патча на русском языке можно ознакомиться в посте от разработчиков в Steam. Вполне возможно, это не последний апдейт для Cyberpunk 2077.

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