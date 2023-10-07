В видеокарту NVIDIA встроят слот для SSD

В базе EEC появилась информация, что в ближайшее время Asus выпустит видеокарту GeForce RTX 4060 Ti Dual со встроенным слотом для SSD. Твердотельный накопитель будет вставляться в специальный отсек на печатной плате.

Компания планирует выпустить в продажу GeForce RTX 4060 Ti Dual в двух версиях: первая с заводским разгоном, а вторая — со стандартными частотами. Исходя из результатов тестирования, видеокарта с установленным SSD работает при температуре на 10°C ниже, чем с накопителем, который вставлен в слот M2 на материнской плате.

Цена и дата выхода видеокарты пока не раскрываются. Ранее СМИ сообщили, что корпорация NVIDIA собирается запустить в продажу упрощённую версию видеокарты GeForce RTX 3050.