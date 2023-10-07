Авторы ремейка Silent Hill 2 обновили страницу игры в Steam — релиз близок?

О ремейке Silent Hill 2 не было новостей уже несколько месяцев, однако 6 октября разработчики игры из Bloober Team обновили страницу тайтла в Steam. Пользователи смогли заметить это благодаря сервису SteamDB.

Авторы ремейка добавили ​​информацию о достижениях, а также упоминание субтитров на бразильском и украинском языках. Вполне вероятно, что в ближайшее время разработчики игры собираются поделиться новыми деталями.

Фото: SteamDB

Silent Hill 2 — ремейк культовой игры 2001 года, которым занимаются польская студия Bloober Team, авторы Layers of Fear, Observer и The Medium. Разработка проекта стартовала три года назад в атмосфере строжайшей секретности, и лишь в прошлом октябре Konami рассказала о будущем культовой серии.

Ожидается, что выход ремейка Silent Hill 2 состоится в начале 2024 года. Ещё пару дней назад стало известно, что интерактивный сериал Silent Hill Ascension выйдет на Хэллоуин.