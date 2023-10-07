Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы ремейка Silent Hill 2 обновили страницу игры в Steam — релиз близок?

Авторы ремейка Silent Hill 2 обновили страницу игры в Steam — релиз близок?
Аудио-версия:
Комментарии

О ремейке Silent Hill 2 не было новостей уже несколько месяцев, однако 6 октября разработчики игры из Bloober Team обновили страницу тайтла в Steam. Пользователи смогли заметить это благодаря сервису SteamDB.

Авторы ремейка добавили ​​информацию о достижениях, а также упоминание субтитров на бразильском и украинском языках. Вполне вероятно, что в ближайшее время разработчики игры собираются поделиться новыми деталями.

Фото: SteamDB

Silent Hill 2 — ремейк культовой игры 2001 года, которым занимаются польская студия Bloober Team, авторы Layers of Fear, Observer и The Medium. Разработка проекта стартовала три года назад в атмосфере строжайшей секретности, и лишь в прошлом октябре Konami рассказала о будущем культовой серии.

Ожидается, что выход ремейка Silent Hill 2 состоится в начале 2024 года. Ещё пару дней назад стало известно, что интерактивный сериал Silent Hill Ascension выйдет на Хэллоуин.

Материалы по теме
Интерактивный сериал Silent Hill Ascension выйдет на Хэллоуин
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android