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Интерактивный сериал Silent Hill Ascension выйдет на Хэллоуин

Интерактивный сериал Silent Hill Ascension выйдет на Хэллоуин
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Студия Genvid Entertainment опубликовала дату выхода Silent Hill Ascension — интерактивного сериала по культовой вселенной «Сайлент Хилла». Проект должен выйти уже 31 октября — в канун Дня Всех Святых. Авторы и издатель Konami пока не подтверждали эту информацию. Интересно, что страница игры недоступна в российском Google Play.

Фото: Google Play

Silent Hill Ascension — нелинейный интерактивный сериал, в котором игроки смогут голосовать за выборы в тех или иных ситуациях, чтобы решить судьбу персонажей и определить дальнейшее развитие сюжета.

Основной фокус авторы планируют сделать на проработке героев, захватывающей атмосфере, а также погружающем звуковом и визуальном оформлении. Ранее авторы отмечали, что даже они не знают, чем закончится их сериал.

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