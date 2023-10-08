Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Издатель провальной The Lord of the Rings: Gollum извинился с помощью чат-бота ChatGPT

Издатель провальной The Lord of the Rings: Gollum извинился с помощью чат-бота ChatGPT
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно бывшие сотрудники Daedalic Entertainment пообщались с представителями немецкого издания GameTwo. В ходе него разработчики заявили, что пост с извинениями за ужасное качество The Lord of the Rings: Gollum был написан с помощью чат-бота ChatGPT — на интервью обратил внимание блогер Knoebel.

По словам бывших работников, за публикацию записи ответственен издатель Nacon — сами разработчики ничего не знали о посте до его выхода. Также из беседы стало известно, что бюджет провальной The Lord of the Rings: Gollum составил $ 15 млн.

Технический руководитель тайтла Пауль Шульце заявил, что команде пришлось пойти на упрощение ряда механик именно из-за недостатка средств. Сама The Lord of the Rings: Gollum доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Тот самый пост с извинениями
Авторы The Lord of the Rings: Gollum извинились за ужасное качество своей игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android