Издатель провальной The Lord of the Rings: Gollum извинился с помощью чат-бота ChatGPT

Недавно бывшие сотрудники Daedalic Entertainment пообщались с представителями немецкого издания GameTwo. В ходе него разработчики заявили, что пост с извинениями за ужасное качество The Lord of the Rings: Gollum был написан с помощью чат-бота ChatGPT — на интервью обратил внимание блогер Knoebel.

По словам бывших работников, за публикацию записи ответственен издатель Nacon — сами разработчики ничего не знали о посте до его выхода. Также из беседы стало известно, что бюджет провальной The Lord of the Rings: Gollum составил $ 15 млн.

Технический руководитель тайтла Пауль Шульце заявил, что команде пришлось пойти на упрощение ряда механик именно из-за недостатка средств. Сама The Lord of the Rings: Gollum доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.