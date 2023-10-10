Илон Маск спас Эмбер Хёрд от увольнения со съёмок «Аквамена 2»

Издание Variety выпустило большой разбор ситуации вокруг проблемных съёмок «Аквамена 2». Журналисты пообщались с источниками, близкими к Warner Bros., и выяснили, какие трудности возникли у авторов грядущей картины.

Как оказалось, Warner Bros. и режиссёр Джеймс Ван хотели отстранить Эмбер Хёрд от участия в сиквеле ещё в 2018 году. Инсайдеры заявляют, что ей и Джейсону Момоа не хватало «химии» на экране, поэтому в продолжении её могло и не быть.

Руководство Warner Bros. планировало сообщить об этом агенту актрисы, однако в дело вмешался Илон Маск. Предприниматель и тогдашний бойфренд актрисы заявил, что «сожжёт всё дотла», намекая на большой скандал в индустрии. В итоге авторы картины отказались от своего решения и Мера в исполнении Эмбер Хёрд всё же появится в сиквеле.

Премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» состоится уже 20 декабря. Это будет одна из последних картин до полного перезапуска киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна.