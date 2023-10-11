В России стартовали продажи бюджетного смартфона Realme 11

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10 октября в России стартовали продажи смартфона Realme 11. Цены на устройство у рителейров в стране начинаются от 23 тыс. рублей.

Фото: OPPO

За такую цену гаджет предложит покупателям 6,4 дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400х1080 и частотой обновления 90 Гц. Устройство работает на процессоре Helio G99. Разрешение основной камеры смартфона составляет 108 Мп, а фронтальной — 16 Мп.

Фото: OPPO

Помимо этого, пользователи смогут достаточно долго пользоваться устройством без подзарядки — ёмкость аккумулятора равна 5000 мА/ч. Ещё Realme 11 поставляется с мощным зарядным устройством на 67 Вт. По заверению производителя, для зарядки смартфона на 100% понадобится 36 минут.

Максимальная яркость экрана гаджета может достигать 1000 нит. Также в тесте AnTuTu смартфон набирает более 420 тысяч баллов.