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В октябре 2023 года в PS Plus добавят Gotham Knights, Disco Elysium, Outlast 2 и ещё 8 игр

В октябре в PS Plus добавят Gotham Knights, Disco Elysium, Outlast 2 и ещё 8 игр
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Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 17 октября подписчикам сервиса станут доступны ещё 11 игр, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к четырём проектам, включая Tekken 6.

Из больших хитов в этот раз выделяются кооперативный супергеройский экшен Gotham Knights, хоррорAlien Isolation, ролевая игра Disco Elysium The Final Cut и космический симулятор Elite Dangerous.

Новые игры в PS Plus Extra

  • Gotham Knights
  • Dead Island
  • Alien Isolation
  • Disco Elysium The Final Cut
  • Outlast 2
  • Eldest Souls
  • Röki
  • The Dark Pictures: House of Ashes
  • Gungrave G.O.R.E
  • Elite Dangerous
  • Far: Changing Tides.

Фото: Sony

Новые игры в PS Plus Premium и Deluxe

  • Tekken 6
  • Soulcalibur: Broken Destiny
  • Ape Escape Academy
  • IQ Final.
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