В октябре в PS Plus добавят Gotham Knights, Disco Elysium, Outlast 2 и ещё 8 игр
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 17 октября подписчикам сервиса станут доступны ещё 11 игр, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к четырём проектам, включая Tekken 6.
Из больших хитов в этот раз выделяются кооперативный супергеройский экшен Gotham Knights, хоррорAlien Isolation, ролевая игра Disco Elysium The Final Cut и космический симулятор Elite Dangerous.
Новые игры в PS Plus Extra
- Gotham Knights
- Dead Island
- Alien Isolation
- Disco Elysium The Final Cut
- Outlast 2
- Eldest Souls
- Röki
- The Dark Pictures: House of Ashes
- Gungrave G.O.R.E
- Elite Dangerous
- Far: Changing Tides.
Фото: Sony
Новые игры в PS Plus Premium и Deluxe
- Tekken 6
- Soulcalibur: Broken Destiny
- Ape Escape Academy
- IQ Final.
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