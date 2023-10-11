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В октябре в PS Plus добавят Gotham Knights, Disco Elysium, Outlast 2 и ещё 8 игр

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 17 октября подписчикам сервиса станут доступны ещё 11 игр, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к четырём проектам, включая Tekken 6.

Из больших хитов в этот раз выделяются кооперативный супергеройский экшен Gotham Knights, хоррорAlien Isolation, ролевая игра Disco Elysium The Final Cut и космический симулятор Elite Dangerous.

Новые игры в PS Plus Extra

Gotham Knights

Dead Island

Alien Isolation

Disco Elysium The Final Cut

Outlast 2

Eldest Souls

Röki

The Dark Pictures: House of Ashes

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Far: Changing Tides.

Фото: Sony

Новые игры в PS Plus Premium и Deluxe

Tekken 6

Soulcalibur: Broken Destiny

Ape Escape Academy

IQ Final.