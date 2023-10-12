Ужасную версию Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch начали исправлять

Релиз Mortal Kombat 1 омрачился ужасной Switch-версией, которую разгромили геймеры. Люди больше всего жаловались на большое количество багов и графических артефактов. Да и в целом файтинг на Switch выглядел очень слабо.

Разработчики из NetherRealm пообещали исправить ситуацию и, кажется, начали делать к этому первые шаги. Авторы выпустили для Switch-версии тайтла первый патч, который улучшил визуальную часть, исправил множество ошибок и багов.

Вместе с этим разработчики объявили, что открыли доступ к контенту первого сезона режима «Вторжения». Со всеми нововведениями можно ознакомиться на сайте.

Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра получила высокие оценки от геймеров и журналистов.