Игроки негодуют от жадности в Overwatch 2: скины по Diablo 4 продают за огромные деньги

На днях в Overwatch 2 начался седьмой сезон, который полностью посвятили Diablo 4. Больше всего в промоматериалах сезона Blizzard использовала скин Лилит для Мойры. Но проблема в том, что так просто его получить не получится.

Геймеры пришли в ярость, когда узнали, что для получения доступа к облику нужно купить расширенную версию боевого пропуска за $ 40 (примерно 4 тыс. рублей). За покупку геймеры получат облик Лилит для Мойры, скин Инария для Фары, 2 тыс. игровых монет, 20 уровней пропуска и другое.

Фото: Blizzard

Игроки считают, что Blizzard поступила очень жадно и несправедливо по отношению к игрокам.

Напоминаю, что Overwatch целиком стоила $ 40 долларов на релизе. Теперь мы платим эту сумму за пару скинов и пропуск.

Это полная чушь.

Жадность Blizzard в её лучшем виде.

Blizzard пока что никак не отреагировала на ситуацию и негативные обсуждения вокруг неё.

Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.