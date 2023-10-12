Зрители The International жалуются, что не могут посмотреть матчи через DotaTV внутри игры

У некоторых игроков в Dota 2 после начала чемпионата мира The International 2023 перестал работать сервис DotaTV, который позволяет смотреть матчи в прямом эфире в клиенте игры.

DotaTV используют неофициальные стримеры, а также простые игроки, которые хотят сами отслеживать события вроде покупки предметов и выбирать нужную камеру.

Среди пострадавших оказался популярный комментатор Александр Nix Левин:

Я разочарован в Valve. Кому повезёт, тот и зайдет. Они просто не хотят чинить, им плевать.

Отметим, что DotaTV неоднократно отказывался работать во время крупных турниров в 2023 году, и полностью решить проблему Valve не удалось.

Матчи The International 2023 стартовали 12 октября в 20:00. Главный турнир года завершится 29 октября.