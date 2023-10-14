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Стартовала открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 3 на ПК и консолях

Стартовала открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 3 на ПК и консолях
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Вечером 14 октября началась открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 3 на всех актуальных платформах: ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Все геймеры, за исключением российских аккаунтов, уже могут присоединиться к сетевому тестированию, которое разворачивается на пяти культовых картах: Favela, Estate, Skidrow, Rust и Highrise.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Открытая сетевая бета продлится до 16 октября 19:00 мск. После этого игра станет недоступна для всех вплоть до релиза, включая владельцев предзаказов.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получит поддержку русской озвучки и субтитров.

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