Вышел первый геймплей Mortal Kombat 1 с Омни-мэном из «Неуязвимого»

Разработчики Mortal Kombat 1 выпустили новый трейлер файтинга, посвящённый Омни-мэну. Этот суперзлодей из серии комиксов и её экранизации «Неуязвимый» появится в игре в ноябре 2023 года. Он будет доступен всем владельцам Premium-издания тайтла и набора Kombat Pack.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В Kombat Pack также добавят Ермака, Куан Чи, Такеду, Хоумлендера из «Пацанов» и Миротворца из вселенной DC. Точная дата появления новых бойцов в проекте неизвестна.

Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра получила высокие оценки от геймеров и журналистов за отличную графику, интересную механику камео-бойцов и соблюдение традиций серии.