Apple представит новые iPad, iPad Air и iPad mini уже 17 октября — источник

Журналисты издания Supercharged сообщили, что компания Apple представит новые iPad, iPad Air и iPad mini уже 17 октября. Информацию также подтвердил и портал 9to5Mac.

Стоит отметить, что анонс должен состояться в рамках пресс-релиза. Никакой отдельной презентации корпорация проводить не будет. Сама Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.

Ожидается, что в будущих новинках Apple существенно обновит именно «железо» — дизайн же останется прежним. По словам инсайдеров, iPad Air получит чип M2, а iPad и iPad mini будут работать на процессоре A16 Bionic.

Помимо этого, пару дней назад авторитетный инсайдер Маджин Бу, известный верными предположениями о планах Apple, опубликовал первые изображения iPhone 16.