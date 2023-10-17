Apple разрешила разработчикам из России добавлять внешние платёжные системы

По информации издания iPhones.ru, Apple разрешила российским разработчикам использовать сторонние платёжные системы для покупок в своих приложениях.

Судя по всему, на решение компании повлиял штраф от ФАС. Тогда Apple оштрафовали на 1,2 млрд руб. за отсутствие такой возможности.

Отмечается, что внешние ссылки должны отображаться только для пользователей App Store из России, а не для всех стран. Упоминание внешних систем оплаты покупок должно соответствовать требованиям компании, которые есть в руководстве. Если условия не будут выполнены, то Apple не даст использовать другие платёжные системы.

Apple заявила, что будет взимать комиссию в размере 27% за покупки в российских приложениях с помощью сторонних способов оплаты. Стандартная комиссия в App Store составляет 30%.