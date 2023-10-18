Вышел тизер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Телеканал AMC опубликовал короткий тизер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Он получил подзаголовок «Книга Кэрол».

В ролике можно увидеть актрису Мелиссу Макбрайд, которая вновь исполнила роль Кэрол из основного сериала. Второй сезон шоу посвятят тому, как героиня будет искать своего давнего друга. Она попадёт во множество опасных ситуаций, из которых ей придётся выбираться.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

В первый сезон «Дэрила Диксона» вошло всего шесть эпизодов. Финальный вышел 15 октября. Шоу рассказывает о Дэриле, который отправляется во Францию. Сериал получил в целом тёплые оценки критиков и аудитории.

Второй сезон «Дэрила Диксона» ожидается в 2024 году.