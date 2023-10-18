«Гвинт» получил последнее официальное обновление

В начале этого года CD Projekt RED заявила, что перестанет обновлять карточную игру «Гвинт» в этом году. Разработчики сдержали своё слово.

Для игры вышло последнее официальное обновление от разработчиков под номером 11.10. Больше CD Projekt RED не будет заниматься поддержкой проекта. Теперь за апдейты будут отвечать геймеры. Для этого разработчики организовали «Совет баланса», который позволит игрокам голосовать за определённые балансные правки.

Карточная игра «Гвинт» вышла в 2018 году. Игра стала популярной, получила хорошие оценки и нарастила мощную фанатскую базу как среди поклонников «Ведьмака», так и среди фанатов ККИ.

CD Projekt RED активно поддерживала тайтл на протяжении всех пяти лет с момента релиза.