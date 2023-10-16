Все детали игры «Человек-паук 2»: два Паука против одного Венома

До релиза долгожданного «Человека-паука 2» остались считаные дни. Поигравшие уже нарекли проект лучшей супергеройской игрой в истории — да, даже круче любой из Batman Arkham. Ажиотаж огромный.

Сегодня «Чемпионат» делится сей известной информацией про продолжение: от деталей сюжета и боевой системы до открытого мира и персонажей.

Трейлер игры «Человек-паук 2»

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Сюжет игры «Человек-паук 2»

Официального описания сюжета внезапно нет. Sony и Insomniac тщательно скрывают детали истории, чтобы геймеры познакомились с ней сами. Из трейлеров и других деталей известно, что события сиквела развернутся через 10 месяцев после финала «Майлза Моралеса».

Оба Паучка это время продолжали заниматься супергеройством, но при этом и позврослели, в продолжении им предстоит столкнуться с новыми проблемами: Питеру после смерти тёти Мэй нужно как-то выплачивать ипотеку за дом, который он ни за что не продаст, Майлз не может сосредоточиться на поступлении в универ, а ЭмДжей пытается протолкнуться в газету Джей Джона Джеймсона. Всё это накладывается на появление симбиота.

Питер Паркер Фото: Sony

Майлз Моралес Фото: Sony

Можно предположить, что в какой-то момент игра снова покажет тёмную сторону жизни супергероев — близкие люди Питера и Майлза наверняка окажутся под угрозой. Не исключено, что кого-то из них протагонисты потеряют, чтобы в итоге стать ещё сильнее.

Если вспомнить финальные сцены оригинала, в которой разработчики ещё тогда намекнули на будущие события, то станет очевидно, что носителем Венома может стать Гарри. Последние годы он находился на экспериментальном лечении у отца Нормана Озборна в секретной лаборатории, где был подключен к симбиоту. Хотя всё кажется не таким простым, потому что симбиот явно не поглощал Гарри, а вот реакция на отца у него была куда более явная.

Официально известно лишь то, что хозяином точно не станет Эдди Брока. Для авторов было бы слишком просто выдавать очевидное за действительность. Не исключено, что Гарри действительно какое-то время будет носить Венома, но потом избавится от него.

Норман смотрит на Гарри Фото: Sony

Не стоит забывать, что важную часть сюжета «Человека-паука 2» посвятят уже знакомой фанатам арке из комиксов, когда Питер получает симбиота. Он становится злее и сильнее, но при этом теряет человечность. По трейлерам можно заметить, как у героя изменились голос и отношения со своими друзьями. Добряк и весельчак Паркер постепенно превращается в худшую версию себя, и от этого страдают все.

Если Insomniac пойдёт по протоптанному пути, то нас ждёт история, как Питер будет творить злодеяния, а потом всё осознает и захочет избавиться от симбиота, который с радостью сменит себе хозяина. Или же разработчики удивят геймеров и приготовят сюрприз. Узнаем уже скоро.

Питер в чёрном костюме Фото: Sony

Главный злодей игры «Человек-паук 2»

С ходу назвать антагониста не получится. Проблем Питеру и Майлзу доставят и Веном, и Крейвен. Кто знает, может они оба объединятся или же, наоборот, тоже будут враждовать. Вообще, Sony любит запутывать игроков и выдавать одно за другое, поэтому тут надо быть внимательнее.

Более того, в игре появятся много других злодеев, которые, конечно, вряд ли будут основными, но точно порадуют фанатов своим появлением. Мы не будем спойлерить и рассказывать о секретных персонажах, которых приготовили разработчики. Опираемся только на официальные факты и трейлеры.

Кто точно появится в сиквеле из злодеев:

Веном;

Крейвен-охотник;

Ящер;

Мистерио;

Песочный человек;

Бродяга;

Призрак;

Мистер Негатив.

Веном во всей красе Фото: Sony

Улучшения геймплея «Человека-паука 2»

Основа игрового процесса никак не изменится. Геймерам всё так же предстоит летать по Нью-Йорку и сражаться с противниками, но разработчики углубили геймплей и сделали его более комплексным. Например, благодаря симбиоту у Питера откроется ряд новых атак и появится шкала ярости, которую можно будет применять в бою и устраивать зрелищный мордобой.

Поддержкой Питеру в сражениях выступят симбиотические щупальца. Они смогут хватать сразу нескольких врагов, швырять их в стены и бить о пол. Расправиться с толпой станет значительно легче. Вдобавок Питер сделает для своего классического костюма железные лапки — вроде тех, что были у Октавиуса.

Авторы не забыли и про Майлза. Его фирменные навыки в виде невидимости и атак электричеством никуда не делись. Если взглянуть на трейлеры, то можно увидеть, как сильно Майлз прокачался в плане контроля своих способностей.

Зрелищный приём Фото: Sony

Важное геймплейное изменение произойдёт и во время перемещений по Нью-Йорку. У Питера и Майлза появятся крылья, с помощью которых можно очень быстро планировать в стиле Бэтмена. Прибавлять скорость во время полётов помогут особые потоки ветра.

Одно из самых важных нововведений — переключение между Питером и Майлзом в любое время вне сюжета. В свободном режиме можно менять героев хоть когда, притом происходить это будет мгновенно, но во время сюжетных миссий игра сама даст вам определённого героя, чтобы не нарушать повествование.

К тому же во время игры, например, за Питера, будет ощущаться присутствие в городе второго Человека-паука. Пока вы зачищаете район от преступников, Майлз не сидит без дела и тоже занимается своими делами. Ещё авторы раскрыли, что в случайный момент один Паучок сможет помочь другому.

Перемещаться по городу будет в разы приятнее и быстрее Фото: Sony

Открытый мир «Человека-паука 2» станет в два раза больше

В «Человеке-пауке» для изучения был доступен только один район Нью-Йорка, Манхэттен. Во второй части разработчики увеличили масштаб — появились Квинс и Бруклин. Благодаря новым районам размер карты в «Человеке-пауке 2» будет в два раза превосходить оригинал.

В Insomniac понимали, что увеличенной карте нужны новые активности, чтобы игроки не заскучали. Авторы разработали дополнительные задания, различные активности с фотоаппаратом, гаджетами и многим другим. Всё это будет разбросано по каждому району. Увеличится количество событий в мире игры. Например, появится взаимодействие с водой — можно будет прерывать преступников на катерах, которые совершили ограбление.

Много раз авторы говорили и про уникальные ситуации для обоих Паучков. Майлз сможет наткнуться на противников, которых Питер не встретит в открытом мире, и наоборот.

В первой части была доступна только левая сторона карты Фото: Sony

Русский язык в «Человеке-пауке 2»

В игре будет полная русская локализация, то есть субтитры и озвучка. Поддержка русского языка должна быть и в турецком PS Store.

Дата выхода игры «Человек-паук 2»

Игра выйдет уже 20 октября только на PS5. Предзагрузка уже доступна для всех предзаказавших.