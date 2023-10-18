«Твиттер» стремительно теряет аудиторию после прихода Илона Маска — исследование

Аналитическая компания Similarweb подвела итоги первого года X (ранее «Твиттер) под руководством Илона Маска. Как оказалось, за последние 12 месяцев соцсеть потеряла значительную часть аудитории: в сентябре 2023 года аудитория портала в США снизилась на 19% по сравнению с прошлым годом. Аналогичная ситуация возникла и в других странах, включая Австралию (- 17,5%), Германию (- 17,9%), Францию (- 13,4%) и Великобританию (-11,6%).

Глобальный трафик на платформу для настольных ПК снизился на 14% по сравнению с прошлым годом, а мобильный трафик США — на 17,8%. Кроме того, из «Твиттера» постепенно уходят рекламодатели. За последний год трафик в рекламном разделе ads.twitter.com снизился на 16,5% и продолжает падать.

В Similarweb отмечают, что ситуация с «Твиттером» не уникальна: остальные соцсети также постепенно теряют свою былую популярность. Однако именно площадка Илона Маска страдает от снижения популярности сильнее всего — меры миллиардера по снижению числа ботов, введение монетизации и другие непопулярные решения сыграли только против него.